Футбольный агент рассказал об антипатии брата Федуна к Каррере

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Известный футбольный агент Марко Трабукки рассказал об антипатии Андрея Федуна, брата собственника «Спартака» Леонида Федуна, к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.
Футбольный агент рассказал об антипатии брата Федуна к Каррере
  • РИА Новости

«Он не скрывал своей антипатии к Массимо. Помню, на совете директоров он начал хвалить Курбана Бердыева, а Каррера психанул, начал кричать: «Уберите меня хоть сегодня и берите Бердыева». Леониду Арнольдовичу пришлось успокоить брата. Но это право Андрея Федуна. Это даже честно — он откровенно показывал нелюбовь к Массимо», — цитирует Трабукки «РБ-Спорт».

Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.

Ранее в «Спартаке» опровергли намерение Газизова покинуть команду.

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