Перемирие в Газе предполагает проход в анклав 600 грузовиков с гумпомощью

Перемирие в секторе Газа предполагает проход в анклав 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.

Об этом со ссылкой на текст одобренного палестинским движением ХАМАС проекта соглашения сообщает катарское издание Al Araby Al Jadeed.

В документе отмечается, что с первого дня перемирия в сектор Газа должны будут проходить 600 грузовиков с гумпомощью в день, включая 50 грузовиков с топливом.

«...И это будет продолжаться на всех этапах действия соглашения», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что в роли гарантов выполнения соглашения выступят США, Египет, Катар и ООН.