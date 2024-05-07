Проект соглашения о перемирии в Газе предполагает освобождение всех заложников

Освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников стало одним из пунктов проекта соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве.

Информация об этом содержится в тексте документа, опубликованного катарским изданием Al Araby Al Jadeed.

В сообщении указывается, что речь идёт обо всех израильских заложниках, будь то гражданские лица или военнослужащие.

«...В обмен на освобождение палестинских заключённых из израильских тюрем, а также возвращение к устойчивому режиму перемирия, которое предполагает постоянное прекращение огня и вывод израильских сил из сектора Газа...» — говорится в документе.

Наряду с этим проект соглашения предусматривает обмен телами и останками погибших с обеих сторон.