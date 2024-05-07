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Пентагон учитывает риски при захвате техники, в том числе Россией на Украине

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Министерство обороны США «принимает во внимание», что поставляемая «иностранным партнёрам» американская военная техника может быть захвачена, а применяемые в ней технологии — получены сторонним государством.

С таким заявлением выступил представитель Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос, существуют ли опасения, что Россия могла заполучить американские технологии при захвате боевых машин на Украине.

«Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнёрам», — цитирует Райдера РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Москве открылась выставка захваченных в зоне СВО западных вооружений и техники.

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