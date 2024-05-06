RT в Telegram
Подпишись

Sky News: хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании

Короткая ссылка
Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритания, во вторник парламентариям доложат о массовой утечке данных.

«Правительство не называет страну, о которой идёт речь, но Sky News понимает, что это Китай... Кибератака была направлена ​​на систему расчёта заработной платы с нынешними военнослужащими и некоторыми ветеранами... Раскрыты имена и банковские реквизиты», — говорится в сообщении телеканала.

В сентябре газета The Mirror писала, что хакеры опубликовали тысячи страниц секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые совершили кибератаки на пять банков Чехии, требовали прекратить оказывать поддержку Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить