Sky News: хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании

Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритания, во вторник парламентариям доложат о массовой утечке данных.

«Правительство не называет страну, о которой идёт речь, но Sky News понимает, что это Китай... Кибератака была направлена ​​на систему расчёта заработной платы с нынешними военнослужащими и некоторыми ветеранами... Раскрыты имена и банковские реквизиты», — говорится в сообщении телеканала.

В сентябре газета The Mirror писала, что хакеры опубликовали тысячи страниц секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые совершили кибератаки на пять банков Чехии, требовали прекратить оказывать поддержку Украине.