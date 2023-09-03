Mirror: хакеры разместили информацию об объектах обороны и безопасности Британии

Хакеры опубликовали тысячи страниц секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании, пишет газета The Mirror.

«Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах», — говорится в публикации.

По данным издания, опубликованные данные могут помочь злоумышленникам попасть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down, а также проникнуть на пост перехвата информации центра правительственной связи Британии.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые совершили кибератаки на пять банков Чехии, требовали прекратить оказывать поддержку Украине.