Mirror: хакеры разместили информацию об объектах обороны и безопасности Британии
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«Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах», — говорится в публикации.
По данным издания, опубликованные данные могут помочь злоумышленникам попасть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down, а также проникнуть на пост перехвата информации центра правительственной связи Британии.
Ранее сообщалось, что хакеры, которые совершили кибератаки на пять банков Чехии, требовали прекратить оказывать поддержку Украине.