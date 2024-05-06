ХАМАС сообщил посредникам о согласии на перемирие в Газе

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта, что палестинское движение согласно на прекращение огня в секторе Газа.

«Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания позвонил премьер-министру Катара шейху Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани и министру разведки Египта Аббасу Камелю и проинформировал их о согласии движения с их предложением», — приводит сообщение ХАМАС РИА Новости.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к перемирию в конфликте в секторе Газа для освобождения заложников.

6 мая, по данным AFP, Израиль нанёс интенсивные авиаудары по Рафаху.