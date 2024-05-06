ХАМАС сообщил посредникам о согласии на перемирие в Газе
«Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания позвонил премьер-министру Катара шейху Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани и министру разведки Египта Аббасу Камелю и проинформировал их о согласии движения с их предложением», — приводит сообщение ХАМАС РИА Новости.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к перемирию в конфликте в секторе Газа для освобождения заложников.
6 мая, по данным AFP, Израиль нанёс интенсивные авиаудары по Рафаху.