Нетаньяху заявил о готовности к перемирию с ХАМАС для освобождения заложников
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«Израиль был и по-прежнему готов заключить перемирие, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись к бою, и это то, что мы готовы сделать сегодня», — приводит ТАСС заявление канцелярии израильского премьера.
С 7 октября 2023 года при ударах по Газе погибли 34 683 человека.
Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Каире через египетских посредников, окончились безрезультатно.