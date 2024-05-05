Нетаньяху заявил о готовности к перемирию с ХАМАС для освобождения заложников

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к перемирию в конфликте в секторе Газа для освобождения заложников.

«Израиль был и по-прежнему готов заключить перемирие, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись к бою, и это то, что мы готовы сделать сегодня», — приводит ТАСС заявление канцелярии израильского премьера.

С 7 октября 2023 года при ударах по Газе погибли 34 683 человека.

Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Каире через египетских посредников, окончились безрезультатно.