Возглавляемое Мишустиным правительство уйдёт в отставку 7 мая
Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным уйдёт в отставку во вторник, 7 мая, после инаугурации главы государства Владимира Путина.
Сразу после инаугурации нынешний кабмин сложит полномочия перед вступившим в должность президентом России.
Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил Мишустина за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг.
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