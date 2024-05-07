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Возглавляемое Мишустиным правительство уйдёт в отставку 7 мая

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Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным уйдёт в отставку во вторник, 7 мая, после инаугурации главы государства Владимира Путина.

Сразу после инаугурации нынешний кабмин сложит полномочия перед вступившим в должность президентом России.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил Мишустина за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг.

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