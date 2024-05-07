RT в Telegram
Подпишись

Пентагон: военные США и России находятся вдали друг от друга в Нигере

Короткая ссылка
Военнослужащие из Соединённых Штатов и России находятся вдали друг от друга на военной базе в Нигере.

Как сообщил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер, они никак не взаимодействуют между собой.

«Они находятся на одной территории, но, насколько я понимаю, достаточно большой территории, так что они расположены не в непосредственной близости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее о ситуации на американской авиабазе в Нигере высказался шеф Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что у россиян нет доступа к военной технике США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить