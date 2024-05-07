Пентагон: военные США и России находятся вдали друг от друга в Нигере

Военнослужащие из Соединённых Штатов и России находятся вдали друг от друга на военной базе в Нигере.

Как сообщил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер, они никак не взаимодействуют между собой.

«Они находятся на одной территории, но, насколько я понимаю, достаточно большой территории, так что они расположены не в непосредственной близости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее о ситуации на американской авиабазе в Нигере высказался шеф Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что у россиян нет доступа к военной технике США.