Врач МОК рассказала, чем коронавирус опасен для спортсменов

Сертифицированный врач Международного олимпийского комитета (МОК) Ирина Зеленкова рассказала о последствиях перенесённой коронавирусной инфекции для спортсменов.

«Спортсмены выступают на пределе возможностей, особенно виды с преимущественным проявлением выносливости, в которых задействуются все системы организма, и дыхательная система — одна из ключевых в поставке кислорода. Соответственно, если эта система пострадает от коронавирусной инфекции и поставка кислорода к мышцам ухудшится, то, возможно, спортсмен не сможет показать высокие результаты, которые он демонстрировал до болезни», — приводит слова Зеленковой ТАСС.

Она также предостерегла атлетов от легкомысленного отношения к этой болезни.

«Я думаю, что должны быть разработаны специальные критерии по возвращению в спорт после того, как человек переболел коронавирусом, потому что у него могут остаться осложнения, может пострадать лёгочная ткань», — добавила врач.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Большинство спортивных соревнований по всему миру были отменены или отложены на неопределённый срок.

Ранее биатлонистка Халиуллина допустила, что заразилась коронавирусом в аэропорту.