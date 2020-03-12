Гендиректор «Химок» выступил за приостановку Единой лиги ВТБ

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Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что будет правильно приостановить матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ на некоторое время в связи с распространением коронавируса.
Гендиректор «Химок» выступил за приостановку Единой лиги ВТБ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, Евролига приостановила чемпионат на неопределённое время. Даже несмотря на то, что у нас в Российской Федерации, по заявлению представителей власти, ситуация с коронавирусом находится под контролем, считаю правильным приостановить на некоторое время матчи во избежание обострения ситуации и проникновения вируса в российский баскетбол», — цитирует Астахова «Чемпионат».

Ранее в РФБ заявили, что соревнования по баскетболу проходят в обычном режиме, несмотря на коронавирус.

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