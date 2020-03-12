В РФБ заявили, что соревнования по баскетболу проходят в обычном режиме, несмотря на коронавирус

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В Российской федерации баскетбола (РФБ) отреагировали на ситуацию с коронавирусом, из-за которого в мире массово отменяют спортивные мероприятия.
В РФБ заявили, что соревнования по баскетболу проходят в обычном режиме, несмотря на коронавирус
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Принимая во внимание текущую ситуацию со вспышкой коронавируса, РФБ сообщает, что общероссийские соревнования под эгидой федерации проводятся в обычном режиме с учётом требований и рекомендаций органов исполнительной власти России. РФБ продолжит следить за ситуацией ежедневно для защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», — сказано в сообщении в Instagram-аккаунте РФБ.

Ранее НБА, ФИБА и Евролига приостановили сезон из-за коронавируса.

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