В РФБ заявили, что соревнования по баскетболу проходят в обычном режиме, несмотря на коронавирус
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- РИА Новости
«Принимая во внимание текущую ситуацию со вспышкой коронавируса, РФБ сообщает, что общероссийские соревнования под эгидой федерации проводятся в обычном режиме с учётом требований и рекомендаций органов исполнительной власти России. РФБ продолжит следить за ситуацией ежедневно для защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», — сказано в сообщении в Instagram-аккаунте РФБ.
Ранее НБА, ФИБА и Евролига приостановили сезон из-за коронавируса.