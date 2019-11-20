В «Сочи» отказались комментировать возможное назначение Бердыева

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Генеральный директор ФК «Сочи» заявил, что в настоящее время командой руководит Роман Березовский и клуб не будет обсуждать других кандидатов.
В «Сочи» отказались комментировать возможное назначение Бердыева
  • РИА Новости

«Курбан Бердыев в «Сочи»? Почему вы называете именно его? Сейчас Березовский исполняет обязанности наставника. Чего мы других будем обсуждать?» — приводит слова Рубашко «Спорт день за днём».

Также гендиректор ФК «Сочи» добавил, что Александр Точилин был уволен за отсутствие результатов. В настоящее время команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке.

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