В «Сочи» отказались комментировать возможное назначение Бердыева
- РИА Новости
«Курбан Бердыев в «Сочи»? Почему вы называете именно его? Сейчас Березовский исполняет обязанности наставника. Чего мы других будем обсуждать?» — приводит слова Рубашко «Спорт день за днём».
Также гендиректор ФК «Сочи» добавил, что Александр Точилин был уволен за отсутствие результатов. В настоящее время команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке.