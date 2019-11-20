Гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует активных подписаний на трансферном рынке.
Гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке
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«Нам не помешает атакующий защитник с большим объёмом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок, у нас есть кандидаты. Надеюсь, они сумеют усилить команду. Ждём восстановления Малкома. К сожалению, не могу порадовать болельщиков в ситуации с Лунёвым, пока не смогу назвать сроки возвращения его в команду», — цитирует Медведева радио «Зенит».

Ранее Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Артёма Дзюбы во время матча Россия — Сан-Марино.

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