Гендиректор «Зенита» рассказал о приоритетах на трансферном рынке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует активных подписаний на трансферном рынке.

«Нам не помешает атакующий защитник с большим объёмом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок, у нас есть кандидаты. Надеюсь, они сумеют усилить команду. Ждём восстановления Малкома. К сожалению, не могу порадовать болельщиков в ситуации с Лунёвым, пока не смогу назвать сроки возвращения его в команду», — цитирует Медведева радио «Зенит».

Ранее Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Артёма Дзюбы во время матча Россия — Сан-Марино.