«Локомотив» опубликовал официальное заявление о поддельных билетах на матч ЛЧ с «Ювентусом»

Пресс-служба московского «Локомотива» заявила, что большая часть болельщиков, которые приобрели поддельные билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом», была пропущена на стадион.

«Клуб предупреждал, что настоящие билеты на домашние игры «Локомотива» продаются только в кассах «РЖД Арены», а также на официальном сайте tickets.fclm.ru. Перед матчем с «Ювентусом» возникло 313 спорных ситуаций, каждая из которых разбиралась в отдельности. Около 100 болельщиков, которые покупали отдельные билеты у обладателей пакетов на три домашних поединка Лиги чемпионов, были пропущены на стадион. Около 120 болельщиков купили фальшивые билеты на посторонних сайтах и приехали на матч из других городов и стран. Клуб проявил лояльность к этим болельщикам и открыл для них места с ограниченной видимостью на верхнем ярусе западной трибуны, рядом с табло стадиона, куда они прошли в середине первого тайма. Также были выявлены личности, которые пытались пройти на матч обманным путем. Их разворачивали на входной группе. Добавим, что клуб обращался в Роскомнадзор о блокировке сторонних сайтов, продающих фальшивые билеты, но этот процесс не оперативный. Также мы вновь предупреждаем о блокировке клубных карт болельщиков, которые перепродают билеты», — гласит заявление клуба.

Также в «Локомотиве» добавили, что билетов на матч Лиги чемпионов с «Байером» не будет в свободной продаже, если только гости откажутся от части положенной им квоты.

Ранее сообщалось, как болельщики стали жертвами мошенников перед матчем «Локомотив» — «Ювентус».