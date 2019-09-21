Гвардиола рассказал, кто его сменит на посту главного тренера «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола назвал своего помощника Микеля Артету приемником на посту наставника команды.

«Почти уверен, что он меня сменит. Он будет иметь успех. Рано или поздно Артета станет главным тренером», — цитирует специалиста Sky Sports.

Он отметил, что, несмотря на юный для тренера возраст, Артета уже имеет опыт работы с отличными и именитыми игроками в больших клубах. Помимо прочего, Артета, по словам Гвардиолы, максимально профессионально подходит к своим обязанностям.

«У него есть особый талант анализировать происходящее и находить решения», — добавил Гвардиола.

Гвардиола является главным тренером «Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» дважды становились чемпионами Англии, по два раза выигрывали Суперкубок страны и Кубок английской лиги, а также один раз становились победителями Кубка Англии.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов.