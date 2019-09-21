Гвардиола рассказал, кто его сменит на посту главного тренера «Манчестер Сити»

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола назвал своего помощника Микеля Артету приемником на посту наставника команды.
Гвардиола рассказал, кто его сменит на посту главного тренера «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Почти уверен, что он меня сменит. Он будет иметь успех. Рано или поздно Артета станет главным тренером», — цитирует специалиста Sky Sports.

Он отметил, что, несмотря на юный для тренера возраст, Артета уже имеет опыт работы с отличными и именитыми игроками в больших клубах. Помимо прочего, Артета, по словам Гвардиолы, максимально профессионально подходит к своим обязанностям.

«У него есть особый талант анализировать происходящее и находить решения», — добавил Гвардиола.

Гвардиола является главным тренером «Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» дважды становились чемпионами Англии, по два раза выигрывали Суперкубок страны и Кубок английской лиги, а также один раз становились победителями Кубка Англии.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов.

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