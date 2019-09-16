В Махачкале футбольный матч юношеских команд закончился массовой дракой

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По итогам потасовки в поединке Южного федерального округа между юношескими командами Дагестана («УОР-Дагестан») и Владикавказа («Юность») шестеро людей были доставлены в районный отдел полиции.

«В районный отдел полиции доставлено шесть человек, по факту случившегося проводится проверка», — цитирует Регион online пресс-службу МВД в республике Дагестан.

По информации Baza, вратарю одной из команд сломали нос. Из-за драки поединок не был доигран до конца.

Ранее сообщалось, как российские спортсмены заставляют гордиться собой.

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