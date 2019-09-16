В Махачкале футбольный матч юношеских команд закончился массовой дракой
«В районный отдел полиции доставлено шесть человек, по факту случившегося проводится проверка», — цитирует Регион online пресс-службу МВД в республике Дагестан.
По информации Baza, вратарю одной из команд сломали нос. Из-за драки поединок не был доигран до конца.
В Махачкале футбольный матч между юношескими командами из Дагестана и Владикавказа плавно превратился в юношеский турнир по греко-римской.— baza (@bazabazon) September 15, 2019
Проиграли шестеро – пятерых задержали сотрудники полиции, с радостью вписавшиеся в сабантуй, а ещё одному, вратарю, сломали нос. pic.twitter.com/vguEmmov12
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