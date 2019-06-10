Экс-футболист «Ливерпуля» Каррагер высказался о претендентах на «Золотой мяч»

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Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Золотой мяч» получит форвард «Барселоны» Лионель Месси, несмотря на игру центрального защитника Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Экс-футболист «Ливерпуля» Каррагер высказался о претендентах на «Золотой мяч»
  • Reuters

«Я видел, что, по прогнозам букмекеров, шансы ван Дейка выше, чем у Месси. Но, честно говоря, думаю, что приз отдадут Месси. Центральных защитников награждают крайне редко. Думаю, Каннаваро получил приз в 2006-м на волне от победы на чемпионате мира. Ван Дейк отлично играл весь сезон, а победа в Лиге чемпионов поставила на нём печать одного из лучших игроков мира. Вирджил закрепился в статусе одного из лучших в мире. Но «Золотой мяч», думаю, отдадут Месси», — цитирует Каррагера The Mirror.

В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» с ван Дейком в составе выиграл Лигу чемпионов, а в чемпионате Англии занял второе место.

«Барселона» завоевала титул чемпиона Испании, вылетев в полуфинале Лиги чемпионов как раз от «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что дубль Месси помог сборной Аргентины по футболу разгромить Никарагуа в контрольном матче.

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