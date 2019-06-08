Дубль Месси помог сборной Аргентины по футболу разгромить Никарагуа в контрольном матче

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Сборная Аргентины по футболу одержала разгромную победу над командой Никарагуа в контрольном матче.

Встреча прошла в аргентинском Сан-Хуане и завершилась со счётом 5:1.

В составе «альбиселесте» по дублю оформили Линель Месси и Лаутаро Мартинес, а также один раз отличился Роберто Перейра. У гостей единственный мяч забил Хуан Баррера, реализовав пенальти.

Соперниками сборной Аргентины на групповом этапе Кубка Америки — 2019, который пройдёт в Бразилии с 15 июня по 7 июля, станут сборные Колумбии, Парагвая и Катара.

Ранее Месси заявил, что Аргентина не является претендентом на победу в Кубке Америки.

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