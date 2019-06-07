Месси заявил, что Аргентина не является претендентом на победу в Кубке Америки — 2019

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Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказал мнение, что его команда не является фаворитом на предстоящем Кубке Америки 2019 года.
Месси заявил, что Аргентина не является претендентом на победу в Кубке Америки — 2019
  • Reuters

«Мы не являемся претендентами на победу, как это было в прошлые годы. Да, у нас та же задача и тот же настрой, но в реальности Аргентина сейчас переживает перестройку. Я до сих пор чувствую себя очень уставшим как морально, так и физически. И это всё после после вылета из Лиги чемпионов», — приводит слова Месси TyC Sport.

Соперниками сборной Аргентины на групповом этапе Кубка Америки, который пройдёт в Бразилии с 15 июня по 7 июля, станут сборные Колумбии, Парагвая и Катара.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы.

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