Розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2018/19 стал рекордным по средней посещаемости

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Розыгрыш минувшего сезона Кубка Гагарина установил рекорд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по средней посещаемости.
Розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2018/19 стал рекордным по средней посещаемости
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт лиги, матчи розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2018/19 в среднем посещали 8659 зрителей.

Отмечается, что рекорды средней посещаемости были также установлены на каждом этапе плей-офф.

«Самым ярким доказательством роста интереса к нашему чемпионату, в том числе и плей-офф, является рост посещаемости. Болельщик хочет видеть зрелище и, как говорят, «голосует ногами». Это общий успех — лиги, клубов и болельщиков, которых я хочу ещё раз сердечно поблагодарить и поздравить с окончанием 11-го сезона», — заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее «Ак Барс» поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.

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