«Ак Барс» поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина
- РИА Новости
«Передаём статус чемпиона ХК ЦСКА. Принимайте поздравления! Кубок заслуженно ваш! Храните его бережно — в новом сезоне у нас на него серьёзные планы», — говорится в Twitter клуба из столицы Татарстана.
Напомним, что «Ак Барс» стал чемпионом КХЛ в прошлом сезоне. В нынешнем плей-офф казанцы вылетели в первом раунде, уступив будущему финалисту — «Авангарду».
В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.
Ранее президент «Авангарда» выразил мнение, что в этом сезоне КХЛ команда сделала невозможное.
Передаём статус чемпиона @hccska 🏆— ХК Ак Барс (@hcakbars) 20 апреля 2019 г.
Принимайте поздравления! Кубок заслуженно ваш! 💪
Храните его бережно – в новом сезоне у нас на него серьёзные планы 😉 https://t.co/lErhZbCmDp