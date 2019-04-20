«Ак Барс» поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина

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Казанский «Ак Барс» обратился к московскому ЦСКА после победы армейцев в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над омским «Авангардом».
«Ак Барс» поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина
  • РИА Новости

«Передаём статус чемпиона ХК ЦСКА. Принимайте поздравления! Кубок заслуженно ваш! Храните его бережно — в новом сезоне у нас на него серьёзные планы», — говорится в Twitter клуба из столицы Татарстана.

Напомним, что «Ак Барс» стал чемпионом КХЛ в прошлом сезоне. В нынешнем плей-офф казанцы вылетели в первом раунде, уступив будущему финалисту — «Авангарду».

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее президент «Авангарда» выразил мнение, что в этом сезоне КХЛ команда сделала невозможное.

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