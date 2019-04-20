Президент «Авангарда» считает, что в этом сезоне КХЛ команда сделала невозможное

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Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение команды от московского ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Президент «Авангарда» считает, что в этом сезоне КХЛ команда сделала невозможное
  • РИА Новости

«Расстроился после финала — не ожидал, что проиграем серию со счётом 0:4. До последнего верил, что зацепим серию, но не получилось. Если оценить целиком сезон: мы сделали невозможное, и это успокаивает», — цитирует главу клуба официальный сайт лиги.

По его словам, на следующий сезон необходимо строить команду, которая также сможет побороться за трофей. Кроме того, Сушинский похвалил работу тренерского штаба и отдельно поблагодарил хоккеистов Алексея Емелина, Евгения Медведева и Максима Тальбо.

«Они в раздевалке делали такую погоду… Держали команду, двигали вперёд, настраивали на игры. Не надо было вмешиваться, они вели молодых ребят. Хорошо, что молодёжь прошла такую школу», — добавил Сушинский.

В четвёртом матче серии до четырёх побед ЦСКА в овертайме обыграл «Авангард» и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Ранее ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы в Кубке Гагарина.

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