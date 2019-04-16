Шлеменко будет секундантом своего подопечного на турнире по ММА в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко будет секундантом своего подопечного Александра Сарнавского на турнире по ММА — ACA 95 в Москве.

«Подготовка Сарнавского прошла традиционно в Омске в нашей авторской школе «Шторм». Мы старались делать акцент в работе над теми ошибками, которые не позволяли Александру в предыдущих боях полностью реализовать свой потенциал», — рассказал Шлеменко.

Турнир ACA 95 в Москве пройдёт 27 апреля. Соперником Сарнавского станет чемпион АСB в полулёгком весе Юсуф Раисов.

Ранее сообщалось, что стал известен соперник Шлеменко на турнире в Челябинске.