Стал известен соперник бойца MMA Шлеменко на турнире в Челябинске

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко узнал своего соперника, с которым встретится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), который состоится в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба организации, россиянину будет противостоять экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Вискарди Андраде, а сам поединок станет главным событием RCC 6.

На счету Шлеменко 57 побед и 12 поражений, в то время как Андраде выиграл 20 поединков и в семи боях терпел неудачи.

Турнир состоится 4 мая.

Ранее сообщалось, что Шлеменко заменит Александра Емельяненко на турнире RCC 6 в Челябинске.