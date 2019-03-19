Стал известен соперник бойца MMA Шлеменко на турнире в Челябинске
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба организации, россиянину будет противостоять экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Вискарди Андраде, а сам поединок станет главным событием RCC 6.
На счету Шлеменко 57 побед и 12 поражений, в то время как Андраде выиграл 20 поединков и в семи боях терпел неудачи.
Турнир состоится 4 мая.
Ранее сообщалось, что Шлеменко заменит Александра Емельяненко на турнире RCC 6 в Челябинске.