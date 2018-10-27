Варди не попал в основной состав «Лестера» на матч АПЛ после лайка своей жены под постом с критикой тренера
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, это решение наставника вызвало ярость у 31-летнего форварда. Отмечается, что тренер решил не включать Варди в состав через несколько дней после того, как жена футболиста поставила лайк под постом с критикой в адрес Пюэля в Twitter.
После девяти туров АПЛ «Лестер» занимает 11-е место с 12 очками.
Ранее Варди завершил карьеру в сборной Англии.