Варди не попал в основной состав «Лестера» на матч АПЛ после лайка своей жены под постом с критикой тренера

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Нападающий футбольного клуба «Лестер Сити» Джейми Варди не был включён в основной состав на матч десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» после того, как его жена поставила лайк под постом с критикой главного тренера команды Клода Пюэля.
Варди не попал в основной состав «Лестера» на матч АПЛ после лайка своей жены под постом с критикой тренера
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, это решение наставника вызвало ярость у 31-летнего форварда. Отмечается, что тренер решил не включать Варди в состав через несколько дней после того, как жена футболиста поставила лайк под постом с критикой в адрес Пюэля в Twitter.

После девяти туров АПЛ «Лестер» занимает 11-е место с 12 очками.

Ранее Варди завершил карьеру в сборной Англии.

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