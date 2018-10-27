Варди не попал в основной состав «Лестера» на матч АПЛ после лайка своей жены под постом с критикой тренера

Нападающий футбольного клуба «Лестер Сити» Джейми Варди не был включён в основной состав на матч десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом» после того, как его жена поставила лайк под постом с критикой главного тренера команды Клода Пюэля.

Reuters

Об этом сообщает The Telegraph. По информации издания, это решение наставника вызвало ярость у 31-летнего форварда. Отмечается, что тренер решил не включать Варди в состав через несколько дней после того, как жена футболиста поставила лайк под постом с критикой в адрес Пюэля в Twitter. После девяти туров АПЛ «Лестер» занимает 11-е место с 12 очками. Ранее Варди завершил карьеру в сборной Англии.