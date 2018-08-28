Варди завершил карьеру в сборной Англии

Короткая ссылка
Нападающий «Лестера» Джейми Варди объявил о завершении карьеры в сборной Англии.
Варди завершил карьеру в сборной Англии
  • globallookpress.com

«Честно говоря, я давно думал об этом. Я не становлюсь моложе, а главный тренер хочет омолодить команду, что, очевидно, принесло пользу на чемпионате мира — 2018. Поэтому я просто сказал Гарету Саутгейту, что лучше будет привлечь молодёжь. В моём возрасте лучше проводить время с семьёй, а также тренироваться в своём клубе и готовиться к следующей игре во время международного перерыва. Но мы не закрыли дверь полностью. Если случится череда травм, то, очевидно, я не скажу нет», — приводит слова футболиста Guardian

В составе сборной Англии Варди провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей. Вместе с национальной командой нападающий принял участие в чемпионате Европы — 2016 и ЧМ-2018. 

Ранее экс-футболист сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, как травмы испортили ему конец карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить