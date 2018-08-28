Варди завершил карьеру в сборной Англии

Нападающий «Лестера» Джейми Варди объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

«Честно говоря, я давно думал об этом. Я не становлюсь моложе, а главный тренер хочет омолодить команду, что, очевидно, принесло пользу на чемпионате мира — 2018. Поэтому я просто сказал Гарету Саутгейту, что лучше будет привлечь молодёжь. В моём возрасте лучше проводить время с семьёй, а также тренироваться в своём клубе и готовиться к следующей игре во время международного перерыва. Но мы не закрыли дверь полностью. Если случится череда травм, то, очевидно, я не скажу нет», — приводит слова футболиста Guardian.

В составе сборной Англии Варди провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей. Вместе с национальной командой нападающий принял участие в чемпионате Европы — 2016 и ЧМ-2018.

Ранее экс-футболист сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, как травмы испортили ему конец карьеры.