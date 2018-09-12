Аргентина сыграла вничью с Колумбией в товарищеском матче по футболу
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Встреча завершилась со счётом 0:0.
На 68-й минуте матча полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес вышел на замену.
В другом товарищеском матче Венесуэла в гостях обыграла Панаму со счётом 2:0, дублем отметился экс-нападающий «Зенита» Саломон Рондон. Эквадор, в свою очередь, вырвал победу у Гватемалы — 2:0.
Ранее сборная Бразилии по футболу разгромила национальную команду Сальвадора в товарищеском матче.