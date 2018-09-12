Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Сальвадор в товарищеском матче
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Встреча, проходившая в американском городе Мэриленд, завершилась со счётом 5:0.
В составе сборной Бразилии дубль оформил Ришарлисон, ещё по голу на свой счёт записали Неймар, Филиппе Коутиньо и Маркиньос.
В другом товарищеском матче США переиграли Мексику — 1:0. Победу американцам принёс гол Тайлера Адамса.
Ранее сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Швейцарии в контрольном матче.