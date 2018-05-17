Футболист «Локомотива» Рыбус: забавно, как Сёмин эмоционально реагирует на ошибки

Футболист сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что на игре старается не обращать внимания на внешние раздражители.

«Я во время матчей концентрируюсь на игре, ни на что больше не обращаю внимания. Поэтому то, что творится на трибунах, скамейке или где-то ещё, я не вижу и не слышу», — цитирует Рыбуса Sport24.

По словам Рыбуса, эмоциональная реакция главного тренера «Локомотива» Юрий Сёмин на ошибки футболистов и судей выглядит забавно.

«А то, как пихает Палыч… Впервые увидел это, когда остался в запасе. Как же достаётся игрокам после ошибок, но особенно — судье! Всё очень эмоционально! Хотя со стороны выглядит немного забавно», — сказал Рыбус.

Ранее известный комик и актёр Сергей Светлаков, болельщик московского «Локомотива», сравнил главного тренера чемпионов России Юрия Сёмина с героем романа Марио Пьюзо «Крёстный отец».