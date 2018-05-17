Футболист «Локомотива» Рыбус: забавно, как Сёмин эмоционально реагирует на ошибки
«Я во время матчей концентрируюсь на игре, ни на что больше не обращаю внимания. Поэтому то, что творится на трибунах, скамейке или где-то ещё, я не вижу и не слышу», — цитирует Рыбуса Sport24.
По словам Рыбуса, эмоциональная реакция главного тренера «Локомотива» Юрий Сёмин на ошибки футболистов и судей выглядит забавно.
«А то, как пихает Палыч… Впервые увидел это, когда остался в запасе. Как же достаётся игрокам после ошибок, но особенно — судье! Всё очень эмоционально! Хотя со стороны выглядит немного забавно», — сказал Рыбус.
Ранее известный комик и актёр Сергей Светлаков, болельщик московского «Локомотива», сравнил главного тренера чемпионов России Юрия Сёмина с героем романа Марио Пьюзо «Крёстный отец».