Футболист «Локомотива» Рыбус: забавно, как Сёмин эмоционально реагирует на ошибки

Короткая ссылка
Футболист сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что на игре старается не обращать внимания на внешние раздражители.

«Я во время матчей концентрируюсь на игре, ни на что больше не обращаю внимания. Поэтому то, что творится на трибунах, скамейке или где-то ещё, я не вижу и не слышу», — цитирует Рыбуса Sport24.

По словам Рыбуса, эмоциональная реакция главного тренера «Локомотива» Юрий Сёмин на ошибки футболистов и судей выглядит забавно.

«А то, как пихает Палыч… Впервые увидел это, когда остался в запасе. Как же достаётся игрокам после ошибок, но особенно — судье! Всё очень эмоционально! Хотя со стороны выглядит немного забавно», — сказал Рыбус.

Ранее известный комик и актёр Сергей Светлаков, болельщик московского «Локомотива», сравнил главного тренера чемпионов России Юрия Сёмина с героем романа Марио Пьюзо «Крёстный отец».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных