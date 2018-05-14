Светлаков сравнил Сёмина с героем романа «Крёстный отец»

Известный комик и актёр, болельщик московского «Локомотива» Сергей Светлаков сравнил главного тренера чемпионов России Юрия Сёмина с героем романа Марио Пьюзо «Крёстный отец».

«Это наш Дон Корлеоне, во! Лет через 40—50, когда он будет уходить из клуба, сидеть на газоне с тросточкой, опершись на угловой флажок, он подзовёт команду и прохрипит: «Дети мои, я ухожу... Запомните два правила, чтобы всегда выигрывать: продайте «Спартаку» игрока с фамилией, заканчивающейся на -амедов, и не берите в руководство клуба женщину. Всё, идите», — приводит слова Светлакова Sport24.

Он также предположил, что Сёмин будет призывать футболистов «Локомотива» не жениться на Ольге Бузовой. Полузащитник Дмитрий Тарасов состоял в браке с телеведущей с 2012 по 2016 год.

«А, да, и не женитесь никогда на Бузовой! Вы слышите? Это главное проклятье для клуба», — добавил Светлаков.

Ранее президент московского «Локомотива» Илья Геркус сравнил чемпионство железнодорожников с «Хоббитом».