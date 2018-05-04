«Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после неявки «Бешикташа» на доигровку

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«Фенербахче» стал финалистом Кубка Турции по футболу после неявки «Бешикташа» на доигровку ответного полуфинального матча.

Как сообщает RMC, «Бешикташ», объявивший что бойкотирует доигровку не явился на стадион, и клубу было засчитано техническое поражение.

Отмечается, что «Бешикташу» также грозит крупный денежный штраф и недопуск к участию в Кубке Турции в следующем сезоне.

Соперников «Фенербахче» в финале станет «Акхисар Беледиеспор».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался доигрывать матч Кубка Турции, прерванный из-за травмы тренера.

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