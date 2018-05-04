«Фенербахче» вышел в финал Кубка Турции после неявки «Бешикташа» на доигровку

«Фенербахче» стал финалистом Кубка Турции по футболу после неявки «Бешикташа» на доигровку ответного полуфинального матча.

Как сообщает RMC, «Бешикташ», объявивший что бойкотирует доигровку не явился на стадион, и клубу было засчитано техническое поражение.

Отмечается, что «Бешикташу» также грозит крупный денежный штраф и недопуск к участию в Кубке Турции в следующем сезоне.

Соперников «Фенербахче» в финале станет «Акхисар Беледиеспор».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался доигрывать матч Кубка Турции, прерванный из-за травмы тренера.