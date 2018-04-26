«Бешикташ» отказался доигрывать матч Кубка Турции, прерванный из-за травмы тренера

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Футбольный клуб «Бешикташ» отказался доигрывать полуфинальный матч Кубка Турции с «Фенербахче», который был прерван при счёте 0:0 из-за травмы, полученной тренером команды Шенолом Гюнешем в результате падения брошенного с трибун предмета.

Об этом сообщается на официальном сайте «чёрных орлов».

Таким образом руководство клуба отреагировало на решение местной федерации футбола наказать «Фенербахче» проведением трёх домашних матчей при пустых трибунах и штрафом в размере €210 тыс.

Судя по всему, в «Бешикташе» сочли данные санкции недостаточно строгими и отказались участвовать в доигровке встречи, которая должна была состояться 3 мая.

Ранее сообщалось, что матч Кубка Турции по футболу был прерван из-за травмы тренера.

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