«Бешикташ» отказался доигрывать матч Кубка Турции, прерванный из-за травмы тренера
Об этом сообщается на официальном сайте «чёрных орлов».
Таким образом руководство клуба отреагировало на решение местной федерации футбола наказать «Фенербахче» проведением трёх домашних матчей при пустых трибунах и штрафом в размере €210 тыс.
Судя по всему, в «Бешикташе» сочли данные санкции недостаточно строгими и отказались участвовать в доигровке встречи, которая должна была состояться 3 мая.
Ранее сообщалось, что матч Кубка Турции по футболу был прерван из-за травмы тренера.