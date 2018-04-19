Матч «Фенербахче» — «Бешикташ» прерван из-за травмы тренера

Ответный матч полуфинала Кубка Турции по футболу между стамбульскими клубами «Фенербахче» и «Бешикташ» был прерван из-за того, что тренер гостей Шенол Гюнеш получил повреждение головы в результате брошенного с трибун предмета.

Как сообщает BBC, по ходу всего матча болельщики «Фенербахче» забрасывали посторонними предметами поле и тренерский штаб «Бешикташа». Арбитр встречи несколько раз приостанавливал игру, однако на 55-й минуте один из предметов попал в голову главного тренера «Бешикташа», который был вынужден покинуть поле. За ним последовала и вся команда.

Отмечается, что Гюнешу наложили пять швов, а затем госпитализировали.

Первая игра завершилась со счётом 2:2. В ответной встрече на момент остановки счёт был 0:0.

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