Матч «Фенербахче» — «Бешикташ» прерван из-за травмы тренера
Как сообщает BBC, по ходу всего матча болельщики «Фенербахче» забрасывали посторонними предметами поле и тренерский штаб «Бешикташа». Арбитр встречи несколько раз приостанавливал игру, однако на 55-й минуте один из предметов попал в голову главного тренера «Бешикташа», который был вынужден покинуть поле. За ним последовала и вся команда.
Отмечается, что Гюнешу наложили пять швов, а затем госпитализировали.
Первая игра завершилась со счётом 2:2. В ответной встрече на момент остановки счёт был 0:0.
Ранее сообщалось, что женщина-полицейский получила ранения в результате взрыва во время футбольного матча в Болгарии.