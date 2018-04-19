СМИ: Женщина-полицейский получила ранения в результате взрыва во время футбольного матча в Болгарии

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Женщина-полицейский получила серьёзные травмы в результате взрыва на стадионе «Васил Левски» во время софийского дерби между ЦСКА и «Левски» в рамках чемпионата Болгарии по футболу.

Как сообщает BBC со ссылкой на комиссара полиции, инцидент произошёл во время матча у входа на стадион. По его словам, сотрудница правоохранительных органов пострадала от осколков стекла, которые повредили ей в том числе лицо и глаз. Она уже перенесла операцию.

Комиссар подчеркнул, что источником взрыва стала не пиротехника, а взрывное устройство, и отметил, что после матча были задержаны более 20 болельщиков «Левски».

Ранее сообщалось, что болельщики московского ЦСКА напали на фанатов «Спартака» в метро.

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