СМИ: Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака» в метро

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Три болельщика «Спартака» подверглись нападению со стороны троих фанатов ЦСКА на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что пассажиры пытались обратиться к машинисту поезда при помощи специальной системы оповещения, но конфликт между фанатами завершился до получения ответа.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.

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