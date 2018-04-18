СМИ: Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака» в метро
Три болельщика «Спартака» подверглись нападению со стороны троих фанатов ЦСКА на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что пассажиры пытались обратиться к машинисту поезда при помощи специальной системы оповещения, но конфликт между фанатами завершился до получения ответа.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.
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