ЧЕ по грэпплингу в Каспийске завершился победой сборной России в общем зачёте

Чемпионат Европы по грэпплингу, который проходил в Каспийске в рамках первенства по спортивной борьбе, завершился победой сборной России в общем зачёте.

Об этом сообщает ТАСС.

Российские спортсмены завоевали 21 золотую медаль из 26 возможных. Кроме того, они выиграли 16 серебряных и 11 бронзовых наград.

В турнире принимали участие более 130 спортсменов из 14 стран.

«Все ожидания оправдались. В мужских категориях у нас почти все медали, за исключением одной весовой категории, в которой у нас довольно сильный соперник. Пока мы с ним не справляемся, особенно в разделе грэпплинга в кимоно. Это 77 кг, представитель Испании выиграл в этом весе», — заявил на пресс-конференции президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы Ризван Бочкаев.

Ранее сообщалось, что сборная России победила в общекомандном зачёте ЧЕ по дзюдо.