Сборная России победила в общекомандном зачёте ЧЕ по дзюдо

Сборная России одержала победу в общекомандном зачёте чемпионата Европы по дзюдо, который завершился в Тель-Авиве.

Об этом сообщает ТАСС.

Россияне завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

В заключительный день соревнований Михаил Игольников взял первое место в весовой категории до 90 кг, а Тамерлан Башаев стал вторым в весовой категории свыше 100 кг.

Второй стала команда Франции (3—2—0), третьей — Бельгии (1—1—0).

Чемпионат Европы 2019 года состоится в Минске.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы в Тель-Авиве.