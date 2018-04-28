Сборная России победила в общекомандном зачёте ЧЕ по дзюдо
Об этом сообщает ТАСС.
Россияне завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
В заключительный день соревнований Михаил Игольников взял первое место в весовой категории до 90 кг, а Тамерлан Башаев стал вторым в весовой категории свыше 100 кг.
Второй стала команда Франции (3—2—0), третьей — Бельгии (1—1—0).
Чемпионат Европы 2019 года состоится в Минске.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы в Тель-Авиве.