Российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы в Тель-Авиве
Российские атлеты завоевали три золотые медали в первый соревновательный день чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Тель-Авиве.
- Наталья Кузютина
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Чемпионами континента в своих весовых категориях стали Наталья Кузютина (до 52 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Ислам Яшуев (до 60 кг).
Кроме того, россиянин Беслан Мудранов стал бронзовым призёром турнира в категории до 60 кг.
Ранее сообщалось, что российский дзюдоист Инал Тасоев победил на этапе Гран-при в Турции.
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