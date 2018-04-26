Российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы в Тель-Авиве

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Российские атлеты завоевали три золотые медали в первый соревновательный день чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Тель-Авиве.
Российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы в Тель-Авиве
  • Наталья Кузютина
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Чемпионами континента в своих весовых категориях стали Наталья Кузютина (до 52 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Ислам Яшуев (до 60 кг).

Кроме того, россиянин Беслан Мудранов стал бронзовым призёром турнира в категории до 60 кг.

Ранее сообщалось, что российский дзюдоист Инал Тасоев победил на этапе Гран-при в Турции.

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