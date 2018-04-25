У хоккеиста, пострадавшего в результате силового приёма Кучерова, диагностировано сотрясение мозга

У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанена диагностировано сотрясение мозга.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщила обозреватель Аманда Штайн.

Травму Ватанен получил в результате силового приёма российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в одном из матчей плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что НХЛ не станет наказывать Кучерова за силовой приём против Ватанена.