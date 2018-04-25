У хоккеиста, пострадавшего в результате силового приёма Кучерова, диагностировано сотрясение мозга
У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанена диагностировано сотрясение мозга.
Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщила обозреватель Аманда Штайн.
Травму Ватанен получил в результате силового приёма российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в одном из матчей плей-офф НХЛ.
Ранее сообщалось, что НХЛ не станет наказывать Кучерова за силовой приём против Ватанена.
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