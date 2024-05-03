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Хуситы намерены атаковать суда в том числе в Средиземном море

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Хуситы («Ансар Аллах») заявили, что будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости.
Хуситы намерены атаковать суда в том числе в Средиземном море
  • AP

Заявление об этом сделал представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари.

Он отметил, что Вооружённые силы Йемена объявляют о начале реализации четвёртого этапа эскалации следующим образом.

«Во-первых, это нападение на все корабли, которые нарушают решение о запрете израильского судоходства и направляются в порты оккупированной Палестины из Средиземного моря в любом доступном нам районе», — говорится в заявлении. 

Также хуситы добавили, что если израильские военные намереваются начать военную операцию в Рафахе, то ВС Йемена введут всеобъемлющие санкции в отношении всех кораблей и компаний, которые связаны с поставками и заходом в оккупированные палестинские порты.

Ранее британские ВМС сообщили о нападении на судно рядом с Йеменом.

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