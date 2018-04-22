В Болгарии задержан футбольный фанат, ранивший сотрудника полиции

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Полиция Болгарии арестовала футбольного фаната, который ранил сотрудника жандармерии во время матча между софийскими командами «Левски» и ЦСКА.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора полиции Софии Ивайло Иванова.

Отмечается, что болельщик бросил петарду в сотрудников правоохранительных органов, после чего добровольно сдался полиции и выразил сожаление в связи с произошедшим.

Фанату предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, ему грозит заключение под стражу на срок от пяти до 15 лет.

Ранее сообщалось, что фанаты немецкого клуба «Магдебург» устроили беспорядки после выхода команды во вторую Бундеслигу.

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