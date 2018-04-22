Фанаты немецкого клуба «Магдебург» устроили беспорядки после выхода команды во вторую Бундеслигу.

Фанаты устроили празднование на площади Хассельбах. Изначально гулянья проходили мирно. Однако, когда болельщики стали использовать пиротехнику, в дело пришлось вмешаться пожарным. Фанаты начали закидывать бутылками и фаерами пожарных, а затем и прибывших сотрудников полиции. Чтобы успокоить хулиганов, полиция применила водяные пушки. Видео инцидента опубликовало агентство Ruptly.

Сообщается, что 28 сотрудников полиции получили ранения. 11 фанатов «Магдебурга» были задержаны.

Ранее ответный матч полуфинала Кубка Турции по футболу между стамбульскими клубами «Фенербахче» и «Бешикташ» был прерван из-за того, что тренер гостей Шенол Гюнеш получил повреждение головы из-за брошенного с трибун предмета.