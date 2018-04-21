Хомуха поделился мнением о моральном состоянии Глушакова после поражения от «Тосно» в полуфинале Кубка России

Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением, стоит ли главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере выпускать на поле в матче с «Ахматом» полузащитника Дениса Глушакова, учитывая моральное состояние игрока.

«Глушаков — капитан и лидер коллектива. Именно он должен показать на личном примере, как нужно справляться с такими ситуациями. Если он найдёт внутренние резервы и возможность проявить себя в ближайшем матче, то продемонстрирует свой характер и то, что ему дорого место в команде», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Хомуха заявил, что «Зенит» покинули те, кто ставил личные интересы выше клубных.