Хомуха: «Зенит» покинули те, кто ставил личные интересы выше клубных

Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о взаимоотношениях футболистов «Зенита» с главным тренером команды Роберто Манчини, который неоднократно жаловался на отсутствие глубины состава.

«Прежде всего, они играют в клубе с историей, высокими амбициями. Каждый дорожит своим местом в команде. В приоритете всегда именно это, а не отношения с наставником. Футболисты тоже прагматичные люди и понимают, что те, кто ставил свои интересы выше командных, уже покинули Санкт-Петербург. Не думаю, что кому-то придёт в голову заниматься ерундой», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Хомуха прокомментировал назначение арбитра из Санкт-Петербурга на матч ЦСКА с «Краснодаром» перед встречей с «Зенитом».