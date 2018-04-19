Врио главы РФС: подозрения ФИФА в адрес Камболова оказались, естественно, безосновательными

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Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) закрыть дело о предполагаемом нарушении антидопинговых правил в отношении футболиста сборной России и казанского «Рубина» Руслана Камболова.

«Мы не сомневались в таком итоге. Подозрения в адрес игрока сборной оказались, естественно, безосновательными, с чем я его и поздравляю. РФС ведёт последовательную борьбу с допингом, чистый спорт — наш приоритет», — приводит слова Алаева ТАСС.

Ранее стало известно, что ФИФА закрыла дело Камболова о нарушении антидопинговых правил.

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