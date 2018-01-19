Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону россиянин Антон Шипулин рассказал, какими видами спорта занимался в детстве.

«Биатлоном занимаюсь с 15 лет. До этого лыжами занимался. Пошёл в секцию где-то с семи лет, а в пять-шесть лет у родителей катался. В семь начал уже осознанно тренироваться, когда выбор надо было сделать, каким видом спорта заниматься», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».

Биатлонист также отметил, что занимался карате два года.

«Я много раз говорил, что карате занимался два года. В школе футболом и баскетболом пробовал заниматься. Хотел боксом заниматься, но меня родители отговорили», — заявил Шипулин.

Ранее стал известен состав мужской сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Антхольце.