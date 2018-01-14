Стал известен состав мужской сборной России на этап КМ по биатлону в Антхольце
Определился состав биатлонистов от сборной России на следующий этап Кубка мира в итальянском Антхольце.
Как сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР), страну на соревнованиях представят: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов.
Алексей Волков отправится на тренировочный сбор.
Этап Кубка мира в Антерсельве пройдёт с 18 по 21 января.
Ранее Шипулин прокомментировал своё выступление в гонке на 15 км с общим стартом на пятом этапе Кубка мира.
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