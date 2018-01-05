Тренер Янчук не уверен, что Шарапова сможет вернуться на свой прежний уровень

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выступление пятикратной победительницы турниров Большого шлема Марии Шараповой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

«Возвращение Шараповой даётся тяжело, оно и должно было быть трудным. Не факт, что Мария вообще сможет вернуться на свой уровень, потому что она сейчас не готова на 100%, её уровень тренированности ниже, чем был ранее», — цитирует Янчука ТАСС.

По словам тренера, российская теннисистка стала медленнее передвигаться по корту и допускает много невынужденных ошибок, а соперницы по-особенному настраиваются на матчи против неё.

Янчук отметил, что в возвращении формы Шараповой могут помочь характер и работоспособность, добавив, что ей необходимо прибавить в уровне тренированности.

Ранее сообщалось, что Шарапова не смогла пробиться в финал турнира WTA в Шэньчжэне, уступив чешке Катерине Синяковой.