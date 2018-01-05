Тренер Янчук не уверен, что Шарапова сможет вернуться на свой прежний уровень

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выступление пятикратной победительницы турниров Большого шлема Марии Шараповой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

«Возвращение Шараповой даётся тяжело, оно и должно было быть трудным. Не факт, что Мария вообще сможет вернуться на свой уровень, потому что она сейчас не готова на 100%, её уровень тренированности ниже, чем был ранее», — цитирует Янчука ТАСС.

По словам тренера, российская теннисистка стала медленнее передвигаться по корту и допускает много невынужденных ошибок, а соперницы по-особенному настраиваются на матчи против неё.

Янчук отметил, что в возвращении формы Шараповой могут помочь характер и работоспособность, добавив, что ей необходимо прибавить в уровне тренированности.

Ранее сообщалось, что Шарапова не смогла пробиться в финал турнира WTA в Шэньчжэне, уступив чешке Катерине Синяковой.

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